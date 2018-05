Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Donald Trump, a amintit luni satul Panmunjom de la frontiera dintre cele doua Corei ca posibil loc de intalnire pentru summitul sau istoric cu liderul nord-coreean, Kim Jong Un, potrivit AFP si Reuters.

- Intalnirea dintre liderii celor doua Corei e una cu adevarat istorica: In declarația comuna semnata vineri de liderul nord-coreean, Kim Jong Un, si de presedintele sud-coreean, Moon Jae-in, se afirma dorința de a pune permanent capat razboiului dintre cele doua state. Declarația comuna a fost imediat…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a pasit vineri, pentru prima data, in Coreea de Sud, la Panmunjon, in partea sud-coreena a zonei demilitarizate (DMZ) de la frontiera dintre cele doua Corei, si a dat mana cu presedintele sud-coreean Moon Jae-in, in debutul primului summit inter-coreean din ultimul deceniu,…

- Un eveniment politic major a avut loc in zona demilitarizata de la frontiera dintre cele doua Corei. Liderul nord-coreean, Kim Jong Un, si presedintele sud-coreean, Moon Jae-in, au incheiat vineri prima runda de convorbiri la Panmunjon, transmit Reuters si Yohnap. Kim a revenit pe teritoriul Coreei…

- La Panmunjom, in zona demilitarizata dintre cele doua Corei, are loc vineri primul summit inter-coreean din ultimul deceniu, relateaza Reuters. Dupa prima strangere de mana dintre liderul de la Phenian, Kim Jong Un, si presedintele Coreei de Sud, Moon Jae-in, au urmat momente ceremoniale. Unul dintre…

- Primele imagini transmise in direct de la summitul inter-coreean de la Panmunjom l-au prezentat vineri pe presedintele sud-coreean Moon Jae-in intampinandu-l cu un zambet pe liderul nord-coreean Kim Jong Un la linia de demarcatie dintre cele doua Corei, relateaza Yonhap si Reuters. Foto: (c) AP/AP…

- Summitul istoric intre presedintele sud-coreean Moon Jae-in si liderul nord-coreean Kim Jong Un, prevazut sa aiba loc vineri, va fi plin de simboluri, iar unele dintre ele nu sunt pe gustul Japoniei, relateaza miercuri AFP. Coreea de Sud a ordonat confectionarea cu aceasta ocazie a unor…

- Presedintele sud-coreean Moon Jae-in si-a exprimat dorinta incheierii unui tratat de pace prin care sa se puna capat in mod oficial Razboiului Coreei (1950-1953), odata cu apropierea unui summit cu Kim Jong Un, liderul Coreei de Nord, dotata cu arma nucleara, relateaza AFP conform News.ro . Razboiul…