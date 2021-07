Cele două Corei au convenit să restabilească liniile de comunicaţie (Seul) Phenianul si Seulul au convenit sa restabileasca liniile de comunicatie la un an de la suspendarea lor, a anuntat marti presedintia sud-coreeana intr-un comunicat, relateaza AFP. Coreea de Nord a intrerupt unilateral toate canalele oficiale de comunicare militara si politica in iunie 2020, dupa ce a denuntat trimiterea de pliante cu propaganda anti-Phenian pe teritoriul sau de catre militanti din Sud. Aceasta suspendare a survenit in contextul impasului discutiilor inter-coreene, la doi ani dupa cele trei reuniuni la nivel inalt dintre liderul nord-coreean Kim Jong Un si presedintele sud-coreean… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

