- Companiile energetice din Romania si Serbia au discutat la Bucuresti despre o serie de lucrari de reabilitare si modernizare derulate la Portile de Fier, centrala operata de cele doua tari, scrie Ziarul Financiar.

- Luni, 17 iulie 2023, cele doua companii energetice implicate in operarea sistemului hidroenergetic și de navigație de la Porțile de Fier – Hidroelectrica (Romania) și EPS (Serbia), s-au intalnit la București in cadrul prilejuit de cea de-a suta ședința a Comisiei Mixte Romano-Sarbe pentru Porțile de…

- Accederea Bulgariei și Romaniei in Schengen ar putea fi o tema de discuție la reuniunea din octombrie a Consiliului Afacerilor Interne și Justiției (JHA), a declarat luni la o conferința de presa ambasadorul spaniol la București, relateaza Euractiv preluat de Rador. Spațiul Schengen trebuie sa funcționeze…

- Avocatul Dan Chitic a anuntat, pe Facebook, constituirea, pe 27 iunie, a platformei „Uniti pentru Suveranitate”, formata din 18 partide politice, si acuza PNL-PSD ca prin incercarea de crestere a pragului electoral la 7% incearca blocarea accesului in Parlament a reprezentantilor curentului suveranist,…

- Președintele Camerei de Comerț și Industrie Maramureș, Florentin-Nicolae Tuș, a condus in perioada 12 – 14 iunie a.c., o delegație a oamenilor de afaceri maramureșeni la Trnava, Republica Slovaca. In cadrul programului au fost prevazute o intalnire regionala la care au participat Camere de Comerț din…

- In ziua de 12 iunie 1963 s-a parafat, la București, Acordul romano-iugoslav privind construirea și exploatarea sistemului hidroenergetic și de navigație de la Porțile de Fier I, cea mai mare hidrocentrala de pe fluviul Dunarea, care are o putere instalata de 1080 MW. In aval exista și hidrocentrala…

- ”Companiile Transgaz si E.ON Romania au semnat astazi, 20 aprilie, la Bucuresti, un Memorandum de Intelegere prin care isi propun sa colaboreze pentru consolidarea securitatii energetice a Romaniei, prin alinierea si corelarea strategiilor de dezvoltare a infrastructurii de gaze naturale in directia…

