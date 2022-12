Cele 12 avantaje majore ale iluminatului cu LED-uri Pe langa economiile mari de energie, corpurile de iluminat cu LED-uri au și alte avantaje majore. Evaluam cele 12 avantaje majore ale iluminatului cu LED-uri. 1. Economii mari Becurile cu LED consuma de 2,5 ori mai puțina energie decat un bec convențional economic și de 8,9 ori mai puțin decat un bec cu incandescența tradițional. Acest lucru duce la economii economice impresionante, care pot ajunge la 90% din factura de energie electrica și la o rentabilitate rapida a investiției. 2. Viața utila lunga Becurile LED au o durata de viața utila de pana la 50.000 de… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

