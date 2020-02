Cele 10 probleme critice mondiale trecute cu vederea de mass-media și guverne Tensiunile de pe scena internaționala. Acesta a fost subiectul dezbatut la Conferinta de Securitate care se desfasoara la Munchen, Germania, una dintre cele mai importante platforme de discuții pe probleme de aparare și securitate, potrivit IlSole24ore, citat de Rador.



Participanții, de cel mai înalt nivel, si-au exprimat deja o prima preocupare, tradusa într-o lista de urgențe globale fata de care atenția mass-mediei și cea a guvernelor nu este la înaltimea gravitatii faptelor.

Cele 10 probleme critice privesc țari și relațiile internaționale bilaterale. E vorba de… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Coreea de Nord a fost invitata pentru prima oara sa participe la Conferinta pe teme de securitate de la Munchen, ce va avea loc in februarie, au anuntat joi organizatorii evenimentului, citati de AFP. Phenianul va fi reprezentat de viceministrul de externe, Kim Son Gyong, conform unui purtator de cuvant.…

- Majoritatea oamenilor considera ca in forma sa actuala capitalismul face mai mult rau decat bine, arata un sondaj realizat inaintea deschiderii celei de-a 50-a ediții a Forumului economic mondial, de la Davos, potrivit Reuters. Rezultatele sunt surprinzatoare, in condițiile in care aproape 70% din francezi,…

- Ministrii de externe din Uniunea Europeana se reunesc luni la Bruxelles, sub presedintia Inaltului Reprezentant al UE pentru afaceri externe si politica de securitate, Josep Borrell, in special pentru a analiza evolutiile internationale recente, respectiv situatia din Bolivia, India, Libia, Venezuela…

- Numarul persecutiilor împotriva crestinilor a crescut la nivel mondial, conform organizatiei crestine de ajutor Open Doors din Germania, transmite DPA, preluata de Agerpres.Conform Indexului Mondial al Persecutiei publicat de organizatie, aproape 9.500 de biserici si institutii ale bisericii…

- Administrația Trump extinde interdicțiile de calatorie, pentru a include mai multe țari. Potrivit rapoartelor inca șapte țari - cele mai multe cu populații cu majoritate musulmana - vor fi adaugate , deși detalii cu privire la acestea au fost redactate intr - un raport vazut de catre Associated Press…

- Ion Iliescu, fostul președinte al Romaniei intre 1990 - 1996 și 2000 - 2004, a oferit, la 30 de ani de la revoluție, un interviu amplu celor de la agenția rusa de presa TASS.Iliescu, in varsta de 89 de ani, a renunțat la ieșirile publice in ultima vreme, dar. „Pentru corespendentul TASS, Iliescu a facut…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo îl va primi marti la Washington pe ministrul de externe rus Serghei Lavrov, a anuntat Departamentul de Stat, relateaza luni AFP. Într-un comunicat scurt difuzat duminica, diplomatia americana a precizat cei doi responsabili vor discuta…

- Intr-un comunicat scurt difuzat duminica, diplomatia americana a precizat cei doi responsabili vor discuta ''o gama larga de probleme regionale si bilaterale'', informeaza Agerpres.O purtatoare de cuvant din Rusia a declarat vineri ca intrevederea este in curs de pregatire. Intalnirea…