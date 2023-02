Cel puțin trei persoane au murit în urma unui atac armat într-un campus din SUA Suspectul, despre care se crede ca este un barbat de talie mica, care poarta pantofi roșii și o jacheta de blugi, a fost vazuta ultima oara parasind campusul Lansing, un oras aflat la vest de Detroit, SUA, imediat dupa ce s-au auzit focurile de arma, informeaza CNN . Potrivit poliției locale, cel puțin trei persoane au murit și mai multe au fost ranite dupa ce, luni seara, focuri de arma au izbucnit la Universitatea de Stat din Michigan. „Se pare ca exista un singur suspect la aceasta ora. Este vorba despre un barbat scund, posibil de culoare, cu masca. Se crede ca suspectul se afla pe jos in… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

