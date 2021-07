Stiri pe aceeasi tema

- Sapte oameni si-au pierdut viata, duminica, dupa ce un microbuz, in care se aflau 15 persoane, s-a izbit frontal de un autoturism, in județul Bacau. Centrul Infotrafic al Poliției Romane a anunțat ca accidentul a avut loc pe DN2 Bacau-Adjud, la ieșire din localitatea Racaciuni, județul Bacau. In accident…

- Un microbuz cu pasageri si un autoturism au fost implicate, vineri, intr-un accident pe DN2, in judetul Bacau. Trei persoane au fost ranite. Traficul a fost blocat in zona. „Pe DN 2 (E85) Adjud-Bacau, in zona localitatii Racaciuni, judetul Bacau, s-a produs un accident rutier in care au fost implicate…

- Un tanar de 19 ani și o femeie de 53 de ani au murit in urma unui accident produs duminica in județul Bacau. Mașina in care se aflau patru persoane s-a rasturnat in afara șoselei, intr-o rapa. Din primele cercetari, polițiștii au stabilit ca un șofer in varsta de 22 de ani din Onești, in timp ce conducea…

- O persoana a decedat și alte 16 sunt ranite dupa ce un autocamion și un microbuz s-au ciocnit pe autostrada A1, luni dimineața, in zona localitații de frontiera Nadlac. Conform reprezentanților Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane, circulația este intrerupta la kilometrul…