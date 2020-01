Cel puţin 80 de soldaţi, ucişi într-un atac cu rachetă. Alţi 150 au fost răniţi Atacul a fost lansat sambata, militarii aflandu-se la moschee, pentru rugaciune. A fost un atac surpriza, care a venit dupa cateva luni de relativa acalmie, de aceea si numarul victimelor este atat de mare. Carnagiul a avut loc la o baza militara din provincia Marib, la 170 km est de Sanaa, capitala statului yemenit. O sursa medicala de la spitalul din Marib a confirmat ca 83 de soldati au fost ucisi. De asemenea, numarul celor raniti este de peste 148. Ultimul atac de acest fel a avut loc in luna august a anului trecut, cand o racheta lansata de rebeli asupra unei parade care… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

