Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Cițu a anunțat ca Romania s-a angajat in fața Comisiei Europene sa produca vaccin Covid. Premierul Cițu a fost intrebat daca Romania va cumpara vaccinul rusesc sau chinezesc, moment in care el precizat ca nu poate fi vorba despre acest lucru, insa, Romania planuiește sa produca un vaccin…

- De pe 10 februarie, adica de saptamana viitoare, va incepe vaccinarea cu cel produs de AstraZeneca, ultimul vaccin aprobat de Uniunea Europeana, dar destinat doar persoanelor intre 18 și 55 de ani. Prim-ministrul Florin Cițu a declarat ca, luna aceasta, Romania va primi 600.000 de doze de vaccin anti-COVID-19…

- Romania ar urma sa primeasca in luna februarie cel putin 600.000 de doze de vaccin impotriva COVID-19 de la producatorul Astra Zeneca, programarile pentru acest tip de vaccin urmand sa inceapa din 10 februarie, pentru persoane cu varste intre 18 si 55 de ani, a declarat prim-ministrul Florin Citu. ”…

- Premierul Florin Citu a declarat, miercuri, ca Romania desfasoara o campanie de vaccinare anti-COVID "de succes", ocupand un loc fruntas la nivel european, mentionand ca toate statele UE au trebuit sa reconfigureze in aceasta perioada ritmul de administrare a dozelor deoarece companiile producatoare…

- Premierul Florin Cițu a spus referitor la campania de vaccinare din Romania ca „toate cifrele arata foarte bine” și ca țara noastra este pe locul intai in UE la acest capitol. Conform Our World in Data , Romania este primul loc in Uniunea Europeana la numarul de vaccinuri anti-coronavirus administrate…

- In ultimele 24 de ore in Romania s-au vaccinat 18.000 de cadre medicale. Este cel mai mare numar de persoane vaccinate intr-o singura zi de la debutul campaniei de imunizare. Din 27 decembrie 2020, de la debutul campaniei de vaccinare in Romania, au fost imunizate impotriva Covid-19 76.000 de persoane.…

- Premierul Florin Cițu a anunțat, dupa ședința de Guvern de miercuri, ca autoritațile sunt pregatite pentru a doua etapa de vaccinare, iar ținta lor este sa aiba 1.000 de centre de vaccinare, care sigur va fi atinsa. Cițu este sigur ca se va ajunge la 100.000 de persoane vaccinate pe zi și considera…

- Premierul Florin Cițu a anunțat, dupa ședința de Guvern de miercuri, ca autoritațile sunt pregatite pentru a doua etapa de vaccinare, iar ținta lor este sa aiba 1.000 de centre de vaccinare, care sigur va fi atinsa. Cițu este sigur ca se va ajunge la 100.000 de persoane vaccinate pe zi și considera…