- Imagini filmate in data de 2 ianuarie au dezvaluit amploarea distrugerilor provocate de cutremurul cu magnitudinea 7,6 care a lovit pe 1 ianuarie centrul Japoniei. Imaginile au aratat pagubele provocate de incendii in orașul Wajima, prefectura Ishikawa, pe coasta de nord a peninsulei Noto, grav afectata.…

- Numarul victimelor cutremurelor din Japonia crește pe masura ce echipele de intervenție reușesc sa ajunga in zonele cele mai afectate. Surse japoneze anunța ca, in prezent, sunt cel puțin 48 de cadavre.Jurnaliștii locali japonezi citeaza oficiali locali care spun ca peste 48 de persoane au murit…

- Numarul victimelor cutremurelor din Japonia creste pe masura ce echipele de interventie reusesc sa ajunga in zonele cele mai afectate. Surse japoneze anunta ca in prezent sunt cel putin 20 de cadavre, potrivit Sky News. Cutremur in Japonia. Peste 45.700 de gospodarii au ramas fara curent electric in…

- Numarul victimelor cutremurelor din Japonia crește pe masura ce echipele de intervenție reușesc sa ajunga in zonele cele mai afectate. Surse japoneze anunța ca in prezent sunt cel puțin 20 de cadavre, potrivit Sky News.

- Numarul victimelor cutremurelor din Japonia crește pe masura ce echipele de intervenție reușesc sa ajunga in zonele cele mai afectate. Surse japoneze anunța ca, in prezent, sunt cel puțin 20 de cadavre.

- Patru persoane au murit in urma cutremurelor din Japonia, anunța luni seara autoritațile japoneze, potrivit Sky News. Autoritațile din Ishikawa anunța ca patru persoane au murit in urma cutremurelor de luni. Acesta este primul bilanț oficial al victimelor din partea autoritaților din zona. Anterior,…

- Imaginile martorilor oculari au aratat o casa redusa la moloz, pe marginea unui drum din Ishikawa, și daune la drumuri și stalpii de utilitați din orașul Uchinada, dupa ce un puternic cutremur a lovit centrul Japoniei luni (1 ianuarie), potrivit Reuters. Cutremurul a declanșat avertismente pentru rezidenți…

