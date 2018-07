Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 15 persoane si-au pierdut viata in inundatiile si alunecarile de teren din India, ceea ce face ca numarul deceselor provocate de musonul din acest an sa ajunga la aproape 200, potrivit unor surse oficiale preluate de AFP. Alunecarile de teren au provocat decesul a cel putin noua persoane in…

- Puțin dupa ora 15:30, joi, 5 iulie, a fost data alarma la 112. O aradeanca a dat alarma dupa ce fiul ei s-a fi aruncat in raul Mureș in dreptul Bazei Constructorul. Se pare ca cei doi se plimbau pe mal cand fiul a sarit brusc in apa. Femeia nu avea telefon mobil și a reușit sa apeleze serviciul unic…

- Din cauza ploii abundente, in localitatea Saraiu din judetul Constanta a ajuns sub ape. Se intervine in forta cu lucratorii de la drumuri, iar Comitetul pentru Situatii de Urgenta a fost convocat, pentru a sprijini locuitorii afectati de inundatii si pentru a evalua pagubele produse de apa in exces.Primarul…

- Inundatiile produse in ultimele 48 ore in judetul Neamt au afectat 53 de locuinte si 122 de gospodarii, potrivit ultimului bilant realizat de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU), citat de Agerpres.

- Inundatiile produse in ultimele 48 ore in judetul Neamt au afectat 53 de locuinte si 122 de gospodarii, potrivit ultimului bilant realizat de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU). In cursul zilei de sambata au fost evacuate 430 de persoane ...

- Astazi, prefectul județului Argeș, Emilian Dragnea, alaturi de reprezentați ai Inspectoratului de Jandarmi Județean Arges, Inspectoratului pentru Situații de Urgența ,,Capitan Puica Nicolae”, ai Inspectoratului de Poliție Județean Argeș și ai autoritaților locale le-au ...

- In urma primelor cercetari, barca in care se aflau s-ar fi rasturnat dupa ce ar fi lovit un bustean. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al judetului Tulcea, pichetul de pompieri nave operative Crisan a fost solicitat sa intervina sambata dupa amiaza, pentru acordarea…

- Doua barci in care se aflau 20 de pompieri prahoveni, precum și patru scafandri bucureșteni au incercat, inca din seara zilei de duminica, 29 aprilie, sa-l gasesca in viața pe un adolescent, se pare cazut in apele de la barajul Polder – Centrala Hidroelectrica Valenii de Munte, in zona care leaga orașul…