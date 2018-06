Stiri pe aceeasi tema

- Cinci barbați, cu varstele cuprinse intre 26 și 32 de ani, care faceau parte dintr-un grup infracțional, suspectați de mai multe spargeri de locuințe, au fost reținuți. Suspecții originari din UTA Gagauzia și orașul Comrat, au fost anterior judecati pentru diverse infractiuni. Banuiții sunt suspectați…

- Cel putin 11 persoane au murit, iar alte aproximativ 800 sunt spitalizate, in Iran, dupa ce au consumat ciuperci otravitoare, informeaza BBC News online. Sute de cazuri de toxiinfectii alimentare au fost semnalate in zece provincii din vestul Iranului. Bilantul provizoriu este de 11 morti si peste 800…

- Cel putin 41 de persoane si-au pierdut viata in urma mai multor furtuni produse duminica in nordul Indiei care au provocat pagube importante, conform autoritatile citate de AFP. In statul Uttar Pradesh, cel putin 18 persoane au decedat din cauza vantului puternic ce a provocat prabusirea…

- Circa un milion de persoane la nivelul Uniunii Europene erau angajate anul trecut ca autori, jurnalisti sau lingvisti, iar aproape jumatate dintre acestea (0,4 milioane de persoane, sau 0,2% din totalul fortei de munca) erau jurnalisti, arata datele publicate joi de Oficiul european de statistica (Eurostat).

- Cel putin 77 de persoane au murit si alte 143 au fost ranite in urma unor furtuni de praf, insotite de vanturi puternice si precipitatii, care s-au produs in nordul Indiei in noaptea de miercuri spre joi, au anuntat autoritatile indiene, citate de AFP. Statele Uttar Pradesh si Rajasthan…

- Furtunile de nisip au lovit statele Rajasthan si Uttar Pradesh, situate in nordul Indiei, distrugand zeci de locuinte si lasand mii de gospodarii fara curent electric.Autoritatile au precizat ca serviciile de interventie se indreapta catre zonele afectate pentru a incepe operatiunile de…

- Zece persoane si-au pierdut viata si alte cel putin 20 au fost ranite intr-un accident de autocar care a avut loc pe autostrada. Sase persoane au murit si 23 au fost ranite in accidentul de autocar produs vineri pe autostrada Trakia, in apropiere de Sofia. Guvernul a declarat ziua de sambata, 14 aprilie,…

- Guvernul Dancila a aprobat ajutoarele pentru familii si persoane singure, afectate de inundatiile si alunecarile de teren din luna martie. Vor fi sprijinite 49 familii si persoane singure care se afla in situatii de necesitate cauzate de inundatii si alunecari de teren produse in cursul lunii martie…