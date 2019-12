Cel puţin 12 civili, printre care şase copii, ucişi în raiduri în provincia Idlib din Siria Patru civili, printre care un copil, au fost ucisi sambata in satul Al-Bara, iar intr-un sat vecin au murit alti doi civili, inclusiv un copil. Printre victime figureaza si cinci civili, printre care trei copii, decedati in urma bombardamentelor aviatiei siriene asupra unui sat din sudul Idlib, arata OSDO, precizand ca un al saselea copil a fost ucis intr-un raid al fortelor regimului intr-o localitate din sud-estul provinciei. OSDO, care dispune de o ampla retea de surse in Siria, determina cine sunt autorii raidurilor plecand de la tipul de avion folosit, locul loviturii, planurile… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

