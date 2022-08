Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin sapte copii au murit din cauza epidemiei de holera si alti 667 de bolnavi s-au infectat in mai putin de o saptamana in provincia Kandahar din sudul Afganistanului, informeaza Agerpres. ”In total, 9.500 de pacienti afectati de diaree au fost dusi la centrul de ingrijiri medicale, unde 667 dintre…

- La 4 ore distanta de mers cu masina de linia frontului, civilii din Ucraina se simteau in siguranta pana joi la ora 11 dimineata, cand, in centrul orașului Vinița, rusii au tras in plin in oameni cu rachete Kalibr.

- Cel putin 20 persoane au fost ucise joi intr-un atac cu cel putin trei rachete rusesti, la Vinita, un oras situat in centrul Ucrainei, relativ crutat de confruntari armate, anunta serviciile ucainene de salvare, relateaza AFP.

- Este a 114-a zi de la startul razboiului de pe teritoriul ucrainean. Macron este pregatit de o vizita la Moscova dar nu fara gesturi din partea lui Putin. Iohannis a discutat cu Zelenski despre cum sa tranziteze cerealele prin Romania.

- Agresorul este un tanar in varsta de 18 ani, care a comis un asasinat ”intr-o maniera atroce și fara sens”, la o școala din localitatea texana Uvalde, a anunțat guvernatorul republican al Texasului, Greg Abbott, la o conferința de presa. Potrivit detaliilor date publicitații, ucigașul, Salvador Ramos,…

- Cel putin sase persoane au murit intr-un atac sinucigas care a avut loc intr-o regiune tribala din nord-vestul Pakistanului, unde s-au inmultit atacurile militantilor la adresa fortelor de securitate.