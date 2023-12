Stiri pe aceeasi tema

- Craciunul este, probabil, cea mai iubita și cea mai așteptata sarbatoare a anului. Acesta reprezinta, pe langa o sarbatoare creștina, o perioada a tradițiilor și a obiceiurilor transmise din generație in generație. Colindul, bradul impodobit si scenetele cu motive religioase sunt nelipsite in toate…

- Bradul de Craciun, cumparat in 1920, a fost vandut, pe 15 decembrie 2023, la o licitație pentru suma de 3.411 de lire sterline, aproape 4.000 de euro, relateaza CNN și casa Hansons, pe site-ul oficial.Pomul de Craciun a fost adus in casa lui Dorothy Grant din Leicestershire, comitatul East Midlands,…

- Cu aceasta Duminica (3 decembrie) incepe Adventul in noul an bisericesc in calendarul romano-catolic. Adventul este un timp al așteptarii Nașterii Mantuitorului. Potrivit unui obicei vechi, pana la Craciun, in toate bisericile romano-catolice se afla coroana de Advent. Denumirea de Advent provine din…

- Un cuplu care locuiește in Cotswolds, sud-vestul Angliei, a fost uimit cand o ceașca din garajul lor s-a dovedit a fi o comoara antica din perioada de inceput a dinastiei chineze Qing (1636-1912), in valoare de mii de euro, relateaza Metro.Cupa din corn de rinocer, veche de secole, a fost gasita de…

- Potrivit specialiștilor, temperaturile se vor situa peste cele normale in cea mai mare parte a tarii, saptamana viitoare, dar si in intervalul 11–18 decembrie. In saptamana 20.11.2023 – 27.11.2023, valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta saptamana in regiunile vestice,…

- Primaria Seini alaturi de Asociația Teodora Danțaușa, va invita la o frumoasa seara de colinde, la Casa de cultura, vineri, 24.11.2023, ora 17.00, intitulat „MAGIA CRACIUNULUI”. Vor veni cu colinda ,alaturi de TEODORA, soliștii și ansamblurile folclorice: -DIANA GERMAN DUMA, ULIEȘ, (JUD.MUREȘ) -MARIA…

- Patru barbati au fost pusi sub acuzare pentru furtul unei toalete din aur de 18 carate dintr-un palat din sudul Angliei, unde era pastrata ca exponat de arta inaintea unui jaf care a avut loc in 2019, au anuntat luni procurorii britanici, potrivit Reuters.

- Magia sarbatorilor de iarna se face instalata ușor, dar sigur. Unul dintre cele mai simbolice elemente ale Craciunului este bradul de Craciun. Dar cu toata magia sarbatorilor, romanii se intreaba cat costa un brad de Craciun in 2023? Fie ca este natural sau artificial, bradul de Craciun aduce o nota…