Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorii au anunțat cați ani va sta dupa gratii Sursa articolului: Fostul fotbalist al Barcelonei, brazilianul Dani Alves, a fost condamnat la inchisoare Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- Brazilianul se afla in inchisoare din 20 ianuarie 2023, dupa ce a fost acuzat ca a violat o tanara in baia unui club de noapte din Barcelona, pe 31 decembrie 2022.In timp ce parchetul a cerut noua ani de inchisoare, acuzarea a susținut ca Dani Alves ar trebui sa primeasca pedeapsa maxima de 12 ani.…

- Procesul in care Dani Alves este acuzat de viol se judeca luni, 5 februarie. Brazilianul de 40 de ani risca o condamnare la 12 ani de inchisoare. Vor fi audiați 28 de martori și s-au acreditat 270 de jurnaliști. Procesul impotriva lui Dani Alves incepe luni, la ora 11:00, la Curtea de Apel din Barcelona…

- Curtea de Apel Cluj a pronunțat sentința definitiva in dosarul in care Ferenczi Arnold, fost manager de vanzari in cadrul Terasteel SA, a fost trimis in judecata, in 2021, pentru constituire de grup infracțional organizat, inșelaciune cu consecințe deosebit de grave in forma continuata, instigare la…

- Un barbat din Vicovu de Sus, prins in timp ce facea transporturi mari de țigari de contrabanda, ultimul cand avea deja o prima pedeapsa aplicata cu suspendare, a fost condamnat de Judecatoria Radauți la pedeapsa rezultanta de 3 ani și 6 luni de inchisoare, in regim de penitenciar.Judecatorii au mai…