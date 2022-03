Unul dintre cei mai temuți lunetiști din lume, „Wali”, s-a alaturat recent armatei ucrainene in lupta cu rușii. Pentru cei care nu știu, „Wali” este in fapt un informatician canadian devenit unul dintre cei mai temuți lunești din lume dupa doua misiuni in Afganistan in timpul operațiunilor din Kandahar. Anunțul ca s-a alaturat armatei ucrainene a fost facut de catre jurnaliștii de la The Independent. Lunetistul a luptat in Afganistan intre anii 2009 și 2011, s-a oferit apoi voluntar in Irak. Canadianul a ucis zeci de combatanți cu pușca sa cu luneta. A stabilit și un record de distanța, ucigand…