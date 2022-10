Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 26 de ani a fost reținut preventiv de polițiștii din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Salaj dupa ce ar fi consumat și comercializat in municipiul Zalau substanțe psihoactive in ultimii doi ani de zile. Dealer-ul ce iși procura drogurile din județul Cluj…

- Un tanar din Zalau a fost prins in flagrant delict, de catre polițiști, avand asupra sa substanțe susceptibile de a produce efecte psihoactive, pe care ar fi urmat sa le comercializeze la un eveniment privat.

- Un tanar de 25 de ani a fost protagonistul unui accident extrem de violent, pe Calea Moților din Cluj-Napoca, dupa ce BMW-ul sau s-a infipt intr-un stalp de pe marginea șoselei. Accidentul s-a produs in aceasta dimineața, puțin dupa ora 6.00, iar șoferul a murit pe loc. Viteza cu care circula era foarte…

- Incident groaznic in Baia Mare. Urmariri in trafic, impușcaturi Barbat impușcat pe strada Luminișului din Baia Mare, in aceasta seara! Din primele informații, vorbim despre trei gloanțe care au ajuns in abdomenul unui tanar din Targu Lapuș. Victima se afla la spital, autorul, la audieri. Conflictul…

- In data de 27 august, intre orele 18.00 și 21.00, polițiștii din Municipiul Turda au derulat acțiuni de tip „blitz” pe mai multe sectoare de drum, in vederea combaterii principalelor cauze generatoare de accidente. In aces sens, polițiștii s-au mobilizat prin acțiuni de scurta durata pentru depistarea…

- Un tanar din comuna Barsana a fost urmarit in trafic si sicanat pe DJ 186 de o masina in care se aflu trei barbati, a informat, marti, purtatorul de cuvant al IPJ Maramures, Ionela Cozma. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Un șofer de 48 de ani, din Turda, a fost prins baut la volan, pe strada Alexandru Ioan Cuza, ieri dimineața, la ora 5.35. ”La data de 13 august a.c., in jurul orei 05.35, polițiștii din cadrul Poliției municipiul Turda au oprit pentru verificari un conducator auto in varsta de 48 de ani, din municipiul…

- Un tanar din Mușca, oprit de doua ori de polițiști in trafic, la Campeni și Lupșa. Ce au descoperit patrulele rutiere Mai mulți șoferi au fost depistați in trafic, in județul Alba, sub influența alcoolului sau cu autorizație de circulație expirate. Un tanar din Mușca a fost oprit de doua ori in trafic,…