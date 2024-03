Lecții de siguranță rutieră la Nisporeni Poliția din Nisporeni a desfașurat o activitate educativa de siguranța rutiera prin intermediul jocurilor și simularea unor situații in trafic, noteaza Noi.md. „Colegii noștri continua sa desfașoare pentru copii activitați de siguranța in trafic. Au fost in mijlocul elevilor cu sfaturi utile și activitați practice. Obiectivul acestor lecții este creșterea gradului de siguranța in trafic, preven Citeste articolul mai departe pe noi.md…

