In sud-estul Nigeriei a avut loc un atac asupra unui centru al comisiei electorale nigeriene, atac soldat cu moartea a trei atacatori si a unui politist.

Australia a lansat luni (5 decembrie) construirea unei rețele vaste de antene in deșertul sau imens, in vederea construirii celui mai puternic radiotelescop din lume, au anunțat responsabilii proiectului.

Un barbat de 60 de ani s-a accidentat mortal, luni dimineata, in timp ce lucra cu o presa pentru reciclare, in incinta unei societati comerciale din comuna bistriteana Monor, potrivit datelor comunicate de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Bistrita-Nasaud, potrivit Agerpres.

Un barbat a lovit luni dimineața cu mașina o fata de 10 ani pe trecerea de pietoni și a fugit de la locul accidentului. Aceasta a fost prins de polițiștii din Sibiu.

Un barbat a fost prins de DIICOT in timp ce vindea in Bucuresti doua kilograme de canabis, droguri provenite de la o cultura infiintata de acesta in judetul Arges, informeaza Agerpres.

Liderul Camerei Reprezentanților din SUA, Nancy Pelosi, susține ca Donald Trump nu se va prezenta la audierile din Congres, legate de asaltul Capitoliului, asta pentru ca nu este "suficient de barbat".

Senatorul USR Marius Virgil Bob, aflat in mijlocul unui scandal, dupa ce a lovit un barbat cu un telefon mobil in cap, a anuntat, sambata, ca cel agresat si-a retras plangerea care i-a adus parlamentarului cercetarea penala.

Un barbat se pare ca si-a dat foc miercuri dimineata, la Tokio, in apropierea biroului premierului japonez, informeaza AFP preluat de agerpres.