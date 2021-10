Stiri pe aceeasi tema

- Site-ul de fotografii Pinterest a primit o oferta de preluare in valoare de 45 de miliarde de dolari. Co-fondatorul Pinterest, Evan Sharp, și-a anuntat deja planurile de a pleca din companie. PayPal a facut oferta de preluare și intentioneaza sa finanteze achizitia in majoritate in actiuni, potrivit…

- OPEC+ a convenit luni sa respecte acordul convenit in iulie, care prevede o crestere lunara a livrarilor de petrol cu 400.000 de barili pe zi pana cel putin in aprilie 2022, etapizand eliminarea restrictionarii productiei cu 5,8 milioane de barili pe zi. Cotatia petrolului Brent a crescut cu 1,6%, la…

- Vara urmatoare prețul la gaz va scadea puțin, dar nu va cadea sub 300 de dolari pentru o mie de metri cubi. De aceasta parere este angajatul Agenției de Informații pentru Petrol și Gaze Alexandr Hurșudov.

- Vila de 8,5 milioane de dolari cumparata de Ellen DeGeneres in Beverly Hills Ellen DeGeneres a cumparat, cu 8.5 milioane de dolari, o casa noua in Beverly Hills. Locuința a fost construita in 1961 și proiectata de arhitectul Robert Skinner. Ellen DeGeneres și Portia de Rossi sunt cunoscute pentru afacerile…

- Vanzatorii erau micii fermieri care distribuiau in grupuri specializate din rețelele de socializare oferte de struguri albi in loturi mici, de la 5 la 10 kg cu livrare catre cumparator. Prețul a fost de 40-45 de lei pentru un kilogram.

- Reprezentantii ai „Uil Casa Imobiliare" anunta ca a fost vandut complexul Super Copou. Pretul tranzactiei ar fi de 2,3 milioane de euro, cumparatorul fiind o asociere de tip join venture, fondata de un fond de investitii american si o companie locala de IT. „Echipa Uil Casa Imobiliare a vandut Complexul…

- Pfizer si Moderna au majorat preturile vaccinurilor lor impotriva COVID-19 in ultimele contracte de furnizare pentru Uniunea Europeana, potrivit Financial Times. Noul pret pentru vaccinul Pfizer a fost de 19,50 euro (23,15 dolari), fata de 15,50 de euro anterior, a relatat publicatia, citand continutul…

- Oamenii legii au ieșit pe teren, in dimineața zilei de joi, 29 iulie, pentru a pune in aplicare cinci mandate de percheziție, atat in București, cat și in județul Iași. Este vorba despre o acțiune derulata de catre polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice de la Poliția…