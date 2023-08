Cel mai puternic descântec de deochi Sfantul Vasile cel Mare ar fi zis ca deochiul nu este altceva decat o acțiune a diavolului savarșita de oamenii invidioși. Etimologic, deochi inseamna ca, datorita privirii, poti sa-l deranjezi pe celalalt. Rugaciunea „Tatal nostru” spusa de noua ori ajuta in caz de deochi, dar și descantecele din batrani! Atunci cand te doare capul sau ai o stare generala de rau, poți incerca sa spui acest descantec: „Fugi deochi dintre ochi Fugi deochetura Ca te-ajunge vant din gura Fugi deochiat Ca te-ajunge vant turbat. Fugi, deochi, dintre ochi, Ca te-ajunge soarele Și-ți taie picioarele Fugi deochi din fața… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Manevrele in porturile Constanta Sud si Midia au fost suspendate, luni, din cauza vantului puternic. Pentru judetul Constanta este emisa avertizare cod galben de vant pana la ora 14.00. Porturile Constanta Sud si Midia au fost inchise luni dimineata, din cauza vantului puternic, urmand ca manevrele…

- Drena De Niro, fiica adoptiva a celebrului actor Robert De Niro, a dezvaluit pe Instagram cauza decesului fiului sau, in varsta de 19 ani. Este vorba despre fentanil, opioid analgezic mult mai puternic comparativ cu heroina. Anunțul vine la numai doua zile dupa ce ea a facut cunoscuta trista veste.…

- Sfanta Marta este praznuita pe 4 iulie și se crede ca rugaciunea speciala indreptata catre ea indeplinește toate dorințele credincioșilor. Ritualul prin care Sfanta Marta asculta și implinește dorințele credincioșilor poarta numele de Novena. Face inconjurul lumii și este un ritual renumit pentru darul…

- Un cutremur cu magnitudinea 6,2 a avut loc, luni, in provincia indoneziana Papua, a anuntat agentia nationala de geofizica. Potrivit sursei citate, nu exista pericol de tsunami. Epicentrul cutremurului a avut loc la o adancime de 33 km pe uscat. Cutremurul a fost puternic resimtit in Jayapura, capitala…

- *12 medii și 155 de note maxime * In premiera, media obținuta in gimnaziu a fost eliminata din formula mediei pentru admiterea la liceu Luiza Radulescu Pintilie Ministerul Educației a publicat , in urma cu cateva ore, rezultatele obținute de absolvenții de gimnaziu care au susținut examenul de …

- Ministrul Mediului, Apelor și Padurilor, bacauanul Mircea Fechet, se afla astazi in județele afectate de inundații. El a ajuns mai intai in comuna Brazii (satele Buceava-Șoimuș și Brazii), din județul Arad, pentru a evalua, la fața locului, urmarile viiturilor din ultimele zile. „Am ținut sa fiu prezent…

- Pompierii din Buzau intervin la aceasta ora pentru stingerea unui incendiu produs la mai multe case de locuit pe bulevardul Transilvaniei. Se actioneaza la fața locului cu opt autospeciale cu apa si spuma, cu doua autoscari si o unitate de descarcerare. Intervenția pompierilor e ingreunata de faptul…

- Update: INFP a actualizat magnitudinea seismului inregistrat inainte de ora 21. Se pare ca a avut 4,9 grade. Mai devreme un al doilea seism a fost inregistrat in zona. 4,3 grade. In urma cu cateva minute, Aradul a fost zguduit, preț de cateva secunde, de un cutremur. Cutremurul a avut magnitudinea de…