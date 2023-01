Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a transmis, sambata, pe contul de Twitter, ca saluta proiectul de lege de finantare adoptat de Congresul SUA, care include hotararea SUA de a lucra cu aliatii din Marea Neagra, pentru a aprofunda cooperarea economica si de securitate. „Salut proiectul de…

- „Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a primit ieri, din partea secretarului de Stat al Statelor Unite ale Americii, Antony Blinken, o scrisoare transmisa omologului roman ca urmare a organizarii cu succes și gazduirii in perioada 29-30 noiembrie 2022, la București, de catre șeful diplomației…

- „Romania este un model pentru alti membri NATO", a declarat Kathleen Kavalec, nominalizata la functia de ambasador al Statelor Unite in Romania, marti, in timpul audierii in Comitetul pentru Relatii Externe al Senatului american, conform site-ului foreign.senate.gov, citat de Agerpres. „Azi, Romania…

- „Ministrii afacerilor externe ai NATO au incheiat o discutie substantiala cu privire la razboiul brutal de agresiune dus de Rusia si, de asemenea, cu privire la sprijinul pe care il acordam noi Ucrainei. Fortele armate ucrainene au inregistrat evolutii semnificative, eliberand o buna parte din teritoriu…

- Razboiul inceput de Rusia in Ucraina este ca o hartie de turnesol care evidentiaza valorile si principiile tarilor lumii. Se vede mai clar ce apara fiecare, ce interese au statele, cine profita si cine pierde din cauza intregii situatii. Cazul Serbiei insa este unul care are nevoie de o analiza mai…

- Fosta senatoare AUR Diana Sosoaca si fostul politician PSD Adrian Severin, condamnat definitiv in 2016 pentru fapte de coruptie, au sarbatorit, joi, Ziua Unitatii Nationele a Rusiei, la ambasada de la Bucuresti. Cei doi apar in fotografiile publicate de Ambasada Rusiei pe Facebook, relateaza g4media.ro.…

