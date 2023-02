Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu doi ani, Florinel Coman a fost oprit de un echipaj al Poliției Rutiere pe Autostrada A2, dupa ce aparatul radar a indicat ca fotbalistul circula cu o viteza de 165 de kilometri pe ora. Jucatorul FCSB-ului le-a inmanat polițiștilor documentele sale, insa oamenii legii au sesizat ca permisul…

- Organizatia Natiunilor Unite a avertizat ca mai mult de 11 milioane de persoane din Ucraina au nevoie in prezent de ingrijiri medicale, adapost si alimente. In timp ce razboiul cu Rusia va intra curand in al doilea an, ONU a facut un apel umanitar pentru ajutor. Un an de razboi a distrus case, scoli,…

- Sondajele arata ca toți moldovenii iși doresc pace cu orice preț in Republica Moldova. Ultimul sondaj facut public, in decembrie 2022, la Chișinau, de catre compania Intellect Group arata ca 95% dintre oameni pledeaza pentru pace. De asemenea, aproximativ doua treimi din cetațeni cred ca Republica Moldova…

- Consilierul guvernatorului Mugur Isarescu estimeaza ca „anul viitor inflația va pierde din vigoare”. Nu ne vom intoarce insa la valorile mici din 2020, iar prețurile vor continua sa creasca, avertizeaza acesta. Criza prețurilor din energie, razboiul din Ucraina, pandemia și seceta, toate aceste probleme…

- Mama fetiței spune ca a așteptat cateva ore cu cea mica la urgențe, iar in momentul in care a fost consultata i s-a spus ca are roșu in gat și ca poate fi tratata acasa. Dupa doua zile, starea micuței s-a inrautațit, iar parinții au sunat la 112. A fost prea tarziu, insa. Fetița s-a stins din viața…

- Presedintele Klaus Iohannis, aflat, vineri, intr-o vizita de lucru in Republica Elena, a avut o intrevedere cu prim-ministrul Greciei Kyriakos Mitsotakis, iar in fotografiile de la primirea oficiala apare si Peanut, cainele premierului grec. Klaus Iohannis nu i-a dat nicio atenție animalului. Potrivit…

- Dragi romani, dragi argeseni, imi doresc sa avem o Zi Naționala fericita! Imi doresc ca, datorita contribuției fiecaruia dintre noi, sa schimbam Romania in bine! Imi doresc ca cei care au plecat sa se intoarca acasa, iar cei care sunt aici sa ramana acasa. Și imi doresc ca prin efortul nostru comun…