Retailerul de moda Peek & Cloppenburg KG Dusseldorf (P&C) a solicitat un "scut de protecție", avand in vedere situația dificila a pieței. Conducerea a depus vineri cererea pentru a accelera procesul de restructurare care fusese deja demarat, a spus compania. Toate cele 67 de puncte de vanzare din Germania și magazinul online au ramas deschise