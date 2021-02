Stiri pe aceeasi tema

- O vedeta de la noi și-a facut „de cap” seara trecuta și a sfidat orice regula a dietei. Dupa ce și-a facut pofta cu mancare tip fast-food, regretele au inceput sa apara, iar frumoasa bruneta aproape a izbucnit in plans.

- Vedeta anului 2020 in domeniul afacerilor a fost comertul electronic. Sunt extrem de multe articole in media despre ascensiunea puternica din e-commerce in Romania, iar foarte multi antreprenori au beneficiat din plin de acest trend. Lucrurile vor evolua foarte bine in mediul online si in anii viitori,…

- Cancelarul german Angela Merkel si-a exprimat joi ”tristetea” si ”furia” dupa luarea cu asalt a sediului Congresului din Washington de catre sustinatori ai lui Donald Trump, relateaza Reuters. Potrivit cancelarului, acest asalt a avut la origine faptul ca presedintele in exercitiu al SUA nu si-a recunoscut…

- Cancelarul german Angela Merkel si-a exprimat joi "tristetea" si "furia" dupa luarea cu asalt, in ajun, a sediului Congresului din Washington de catre sustinatori ai lui Donald Trump, relateaza Reuters si AFP. Potrivit cancelarului, acest asalt a avut la origine faptul ca presedintele in exercitiu…

- Mirela Vaida a publicat un mesaj sfașietor pe rețelele de socializare. Prezentatoarea Acces Direct este in doliu. „Azi dimineața a murit in accident de mașina. Nu am cuvinte…sunt trista și revoltata. Era așa de tanar!” Mirela Vaida, in doliu dupa moartea unui coleg de breasla Mirela Vaida s-a aratat…

- ”Lore, am vrut sa iți spun bafta pentru diseara. Sper sa caștigi, iar daca o sa caștigi, te rog foarte frumos sa faci și tu ceva pentru mine. Sa iei la pupat niște oameni dragi de pe acolo, de prin culise, de pe scena, chiar și de la masa juriului. Sunt cațiva foarte buni de pupat, știu eu sigur!”,…

- Vineri seara, 18 decembrie 2020, a avut loc marea finala a sezonului 9 a emisiunii concurs X Factor 2020. Printre momentele care au ținut publicul lipit de micile ecrane a fost și o apariție la X Factor a Mihaelei Radulescu. Vedeta a transmis un scurt mesaj video pentru Loredana Groza. Mihaela Radulescu,…

- Oana Zavoranu nu se mai ferește de nimeni și nimic, iar viața ei este ca o carte deschisa. La fel este și relația ei cu soțul Alex Ashraf. Cei doi sunt casatoriți de ani buni, insa nu tot timpul au stat pe roze. Vedeta a recunoscut la Antena Stars ca au fost chiar la un pas de desparțire.