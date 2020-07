Cel mai mare proprietar privat de spaţii de birouri din România îşi înfiinţează propria echipă de pompieri ”Genesis Property, cel mai mare proprietar privat de spatii de birouri din Romania, continua seria de masuri ce vizeaza imunizarea cladirilor la situatii adverse si imprevizibile si infiinteaza propria echipa de pompieri in Novo Park”, arata compania. Formata din 10 angajati specializati in situatii de urgenta si protectie civila, noua echipa de pompieri este autorizata ISU. “Asa cum oamenii cauta sa isi intareasca rezistenta la situatii extreme pentru a avea o viata sanatoasa, asa si spatiile in care acestia lucreaza au nevoie de masuri care sa asigure rezilienta mediului productiv. Genesis… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

