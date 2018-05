Cel mai mare producător de chitare și-a declarat falimentul Dificultatile financiare ale companiei au inceput in urma cu mai multe luni si Gibson se afla in fata scadentei unei datorii - care o obliga sa restituie sau refinanteze, pana la 1 august, 375 de milioane de dolari in actiuni. Incercarea de a diversifica aria de produse - sisteme audio pentru publicul larg - prin filiala Gibson Innovations ar fi dus la aceasta situatie limita. Aceasta strategie a fost demarata in 2014, odata cu achizitionarea Koninklijke Philips, pentru 135 de milioane de dolari. Grupul a decis sa renunte la ea si sa se concentreze pe fabricarea de instrumente muzicale si… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

