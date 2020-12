Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai mare pom de Craciun din lume si-a aprins luni seara luminitele. Bradul este amenajat in muntii Apenini din Italia din peste peste 7 kilometri de cablu cu aproximativ 700 de lumini colorate.

- Cel mai mare pom de Craciun din lume are 130 de mii de metri patrati si 750 de lumini colorate. A fost inaugurat in 1981 si de atunci a devenit punct de atractie pentru milioane de turisti din intreaga lume, transmite Mediafax.ro. Luni seara si-a aprins, din nou, luminitele care pot fi admirate pana…

- Papa Francisc a ales sa ofere de acest Craciun un cadou neobișnuit pentru angajații de la Vatican. Aceștia nu vor mai primi, ca de obicei, cozonac și șampanie, ci medicamente pentru amelirarea durerii și febrei, potrivit Aleteia și Europa FM.Mai exact, Papa Francisc a decis, din cauza pandemiei de COVID-19,…

- In aceasta seara, 5 decembrie, in ajunul sarbatorii de Sfantul Nicolae, la ora 17:30, primarul Cristian Gentea și city managerul Lucrețiu Tudor au aprins iluminatul festiv in Pitești. Anul acesta, pentru prima data luminițele de Craciun se aprind in toate cartierele, nu numai in centrul orașului!…

- Luminițele de Craciun din Mioveni s-au aprins, marți 1 decembrie, mai devreme decat anul trecut. Puținii cetațeni care s-au aflat in zona nu au ratat momentul și și-au facut fotografii langa frumosul și impunatorul brad. 1 de 6 Autoritațile locale fac un apel catre cei care vor vizita centrul civic…

- De Ziua Nationala, iluminatul festiv a fost pus in functiune pe absolut toate strazile din Buzau unde au fost montate ghirlande. Au fost pornite si instalatiile din centrul orasului, acolo unde va fi amenajat un mic targ de Craciun si Anul Nou.

- In aceste clipe are loc inaugurarea bradului de Craciun din centrul capitalei. Evenimentul de inaugurare din acest an este organizata in regim online, din cauza situației epidemiologice. Cu toate acestea, mai mulți trecatori au venit pentru a urmari procesul. Pana la ora 20:00, in preajma Pomului de…

