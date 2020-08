Fugărit de polițiști, un bărbat a ajuns cu mașina într-o jardinieră

Un echipaj al Secției 2 Poliție Galați, aflat în această la intersecția străzii Gh. Doja... The post Fugărit de polițiști, un bărbat a ajuns cu mașina într-o jardinieră appeared first on Știri de Galați . [citeste mai departe]