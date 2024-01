Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit raportului anual publicat de Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO), in 2023 Turcia a fost țara cu cel mai mare numar de dosare pe rol in instanța - 23.400. Incalcari ale drepturilor au fost constatate in cel puțin 72 din cele 78 de decizii privind Turcia. Turcia a fost condamnata in…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a emis anul trecut 1.014 hotarari, cu 13% mai putine fata de 2022, in timp ce 68.450 de dosare erau in asteptare, fata de cele 74.650 de la sfarsitul anului 2022, a declarat joi presedinta CEDO, Siofra O'Leary, potrivit agentiei EFE. Aceasta a mai spus ca…

- Turcia a exportat anul trecut autobuze și microbuze in 82 de țari in valoare de 2,3 miliarde de dolari. Potrivit datelor Uniunii Exportatorilor Auto, in 2023 sectorul de referința din Turcia a exportat in valoare de 2,3 miliarde de dolari, cu 57,16% mai mult decat in 2022, cand a obținut 1,46 miliarde…

- Imigrația neta in Germania a atins cele mai inalte niveluri din istoria sa in anul 2022, in urma izbucnirii razboiului din Ucraina, a informat DPA, citata de BTA. Oficiul Federal pentru Migrație și Refugiați a anunțat recent la Nurnberg ca imigrația neta era atunci de 1,5 milioane de persoane, adica…

- Se pune la cale planul pentru deminarea din Marea Neagra: Turcia, Romania și Bulgaria incep consultarileRomania, Turcia si Bulgaria doresc sa semneze luna viitoare un tratat comun prin care sa fie constituita o Forta de deminare in Marea Neagra, informeaza Rador Radio Romania.Ministrul roman al apararii,…

- 'Kremlinul nu are un scop final in acest razboi din Ucraina. Exista un numar mare de ținte și in Europa de Est' – avertismentul președintelui LituanieiUcraina va caștiga razboiul cu Rusia, insa este necesar sa fiți pregatiți pentru un conflict prelungit - considera președinții Letoniei, Lituaniei și…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a suspendat miercuri expulzarea din Franta in Rusia a unui refugiat cecen, a carui extradare fusese solicitata de autoritatile ruse, informeaza AFP.Refugiatul, cetatean rus, contestase decizia de expulzare luata de francezi si sesizase CEDO in 21 noiembrie,…

- Pe fondul conflictelor din Europa și Orientul Mijlociu, Consiliul European pentru Relații Externe (ECFR) a realizat un sondaj global, relateaza ziarul maghiar Nepszava, conform Rador Radio Romania. Potrivit unui rezumat al experților in politica externa Timothy Garton Ash, Ivan Krastev și…