- Fondul suveran de investitii al Norvegiei, cel mai mare fond de acest fel din lume in conditiile in care detine active de 1.300 miliarde de dolari, a anuntat joi ca anul trecut a castigat 1.070 miliarde coroane norvegiene (122,7 miliarde de dolari) de pe urma investitiilor sale, transmite Reuters.…

- Numarul inmatricularilor de autoturisme noi in Europa a scazut cu 24,3% anul trecut, la 11,96 milioane, cel mai sever declin anual de cand se publica aceste date, in timp ce Romania a raportat o diminuare cu 21,8%, arata datele publicate marti de Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA),…

- Un procent de 67% dintre cele 1521 de companii chestionate in 2020, de catre un fond de investiții norvegian, susțin ca și-au propus ca, pe termen lung, sa reduca emisiile gazelor cu efect de sera, in comparație cu 54% dintre cele 1500 de firme intervievate pe aceeași tema in anul 2019, scrie Reuters.…

- Zece persoane au fost ranite, dintre care una grav, si 21 raman date disparute dupa ce o alunecare de teren produsa in sudul Norvegiei a avariat peste 12 cladiri in primele orele ale zilei de miercuri, a informat politia locala, potrivit Reuters. Salvatorii incearca sa dea de urma disparutilor cu ajutorul…

- Piata auto europeana a scazut in luna noiembrie, pentru a doua luna la rand, din cauza restrictiilor adoptate pentru a limita raspandirea coronavirusului, dar Romania s-a numarat printre cele cinci piete care au inregistrat cresteri, arata cifrele publicate joi de Asociatia Constructorilor Europeni…

- Guvernul german va impune companiilor listate la bursa sa numeasca femei in consiliile de administrație, in ceea ce este considerat un moment de referința pentru cea mai mare economie din Europa, relateaza CNN, potrivit MEDIAFAX. Companiile listate cu consiliile de administrație formate din…

