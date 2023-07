Stiri pe aceeasi tema

- Un agent de poliție din Adjud a fost prins „pe” substanțe interzise in timpul serviciului, ba chiar in momentul in care conducea autospeciala MAI. S-a intamplat pe 26 august anul trecut, in rechizitoriu reținandu-se ca acesta era in exercițiul atribuțiilor de serviciu ca agent de politie, pe DN 11 A,…

- Doi tineri l-au prins și imobilizat pe un barbat care a incercat sa fuga cu rucsacul unei femei in centrul Timișoarei. Talharul a fost predat autoritaților și reținut in vederea introducerii in arest preventiv. Incidentul a avut loc in Piața Huniade, din Timișoara, in jurul orei 19. Barbatul in cauza…

- Amenda consistenta pentru un tanar de 33 de ani, cetațean maghiar, pe A1. El a fost sancționat dupa ce a fost prins ca circula cu o viteza de peste 200 de kilometri la ora pe o porțiune pe care limita este de 100. Mai mult, tanarul s-a ales cu dosar penal pentru ca are permis de conducere emis de autoritațile…

- Florinel Coman (25 de ani) a cedat nervos in repriza a doua din FCSB - Farul, la scurt timp dupa golul de 2-0, și l-a injurat pe fundașul advers David Kiki. In minutul 49 al meciului de pe Arena Naționala, la doar cateva zeci de secunde dupa ce a inscris golul 2 al echipei sale, Florinel Coman a intrat…

- Spionii din mai toate țarile au foarte mult de munca in aceasta perioada, in contextul razboiului din Ucraina, dar și a amenințarilor care vin din partea Chinei. Astfel, un membru al Garzii Nationale Aeriene a SUA, suspect pentru scurgerile de documente ale Pentagonului, a fost prins. Americanii l-au…

- Angajat al unui magazin Kaufland din Alba, prins in timp ce fura o roata de cașcaval. Decizia procurorilor care au anchetat cazul Un angajat al magfazinului Kaufland a fost cercetat timp de cateva luni pentru furt calificat, dupa ce furat de pe rafturile magazinului in care lucra o roata de cașcaval. …

- Vineri, 7 aprilie, in jurul orei 11.50, polițiștii Secției 9 Poliție Rurala Turda au depistat un tanar in varsta de 25 de ani, in timp ce conducea autoturismul pe DJ 171J, in comuna Savadisla, fara a poseda permis de conducere. Tanarul s-a ales cu o amenda in valoare totala de 2.305 lei, intrucat autoturismul…

- Polițiștii de investigații criminale din cadrul Secției 1 Pitești au finalizat cercetarile intr-un dosar penal privind savarșirea infracțiunii de furt calificat. Iata pe scurt despre ce este vorba: in dupa-amiaza zilei de 13 martie, un tanar in varsta de 19 ani, din Merișani, ar fi patruns prin efracție…