Cel mai mare automobil-club din Germania "nu mai este împotriva" adoptării unei limite de viteză pe autostrăzi Este de multa vreme una din cele mai aprinse dezbateri din Germania și care împarte țara practic în doua. Iar acum limita generala de viteza pe faimoasele Autobahn ale țarii a revenit în centrul atenției dupa ce ADAC (Allgemeine Deutscher Automobil-Club) și-a reformulat poziția.



De decenii, ADAC a respins cererile pentru introducerea unei limite de viteza pe autostrazi, care sunt faimoase tocmai pentru ca au zone fara nicio restricție de viteza. Dar acum, automobil-clubul &"nu mai este fundamental împotriva&" ideii de a se introduce o limita generala de viteza, a… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

