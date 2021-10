Stiri pe aceeasi tema

- Baschetul masculin romanesc pastreaza tradiția de a incepe sezonul cu meciurile din primul tur al Cupei Romaniei. SCM Timișoara s-a deplasat la Miercurea Ciuc, pentru intalnirea tur cu formația locala CSM. Meciul va avea loc vineri, 24 septembrie, de la ora 17,00, la sala Eross Zsolt. Echipa viola vine…

- Alb-violetii au inceput bine, dar au sfarsit rau un nou joc din acest sezon. Cosmin Birnoi a deschis azi scorul pentru Politehnica, dar oaspetii de la FK Csikszereda au egalat rapid si apoi un punctat in penultimul minut pentru 1-2 in intalnirea care a contat pentru etapa a VII-a a Ligii 2. Meciul a…

- Compania Diageo, lider global pe piata de bauturi alcoolice, cu un portofoliu remarcabil de marci de bauturi spirtoase și bere, a deschis marți, langa Timișoara, in cadrul centrului logistic deținut de FM Logistic la Dudeștii Noi, un nou depozit de unde va asigura distribuția produselor din portofoliul…

- Daca in urma cu o saptamana, intr-o parcare din Caraș-Severin erau gasite o gramada de sutiene, de curand angajații Direcției de Drumuri și Poduri Timișoara au gasit intr-o parcare din județul Arad … manechine de prezentare. Surprizele se țin lanț in programul de curațenie al parcarilor de pe drumurile…

- In perioada 1-5 septembrie, Central European Film Festival va cheama la cea de-a cincea ediție a evenimentului, va cheama la Noua realitate, in mai multe spații din Timișoara (Aula Magna a Universitații de Vest, Garnizoana, Gradina de Vara). In aceste momente, in care realitatea cotidiana e supraincarcata…

- Doi romani, soț și soție, intorși din Satele Unite ale Americii, investesc acasa, in Hunedoara, intr-un proiect inedit, Dinosaur World Transylvania, prin care doresc sa faca cunoscute aceste meleaguri in lumea intreaga. Trecutul milenar al acestor ținuturi, tihna vieții de la țara, reinvierea ocupațiilor…

- Calatorii care vin in oraș sau pleaca pe la Gara Mare cu trenul se vor putea imuniza anti-covid incepand de maine. Comitetul Județean pentru Situații de Urgența, convocat de prefectul Zoltan Nemeth, astazi, in ședința online, a aprobat o hotarare prin care sala de activitați culturale, situata in incinta…