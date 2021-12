Stiri pe aceeasi tema

- Mitul ca vaccinul anti-COVID modifica ADN-ul uman este cel mai „gogonat” lucru pe care doctorița Beatrice Mahler l-a auzit in calitate de medic de la pacienții nevaccinați, a marturisit, luni, la Digi24 managerul Institutului „Marius Nasta” din Capitala.

- Managerul Institutului „Marius Nasta”, Beatrice Mahler, spune ca nu crede ca au existat, in ultimele saptamani, manageri de spitale in Romania care sa nu fi avut „emotii” din cauza ca stocurile de oxigen erau pe final. Mahler spune ca inclusiv in spitalul pe care il conduce au existat momente in…

- Managerul Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” din Bucuresti, medicul Beatrice Mahler, a anuntat, la Digi24, ca nu crede ca au existat, in ultimele saptamani, manageri de spitale in Romania care sa nu fi avut „emotii” din cauza ca stocurile de oxigen erau pe final, informeaza News.ro . „Cel…

- Managerul Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” din Bucuresti, medicul Beatrice Mahler, a transmis in urma cu puțin timp un nou avertisment cu privire la formele grave cauzate de infecția cu Covid-19. Aceasta a povestit cu mare regret cazul unei tinere de 21 de ani, care a suferit un stop…

- Managerul Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” din Capitala, medicul pneumolog Beatrice Mahler, considera ca, prin numarul mare de persoane vaccinate in weekend, populatia dovedeste ca a inteles ca vaccinul reprezinta „solutia pentru normalitate”.

- Managerul Institutului de Pneumoftiziologie "Marius Nasta" din Capitala, medicul pneumolog Beatrice Mahler, considera ca, prin numarul mare de persoane vaccinate in weekend, populatia dovedeste ca a inteles ca vaccinul reprezinta "solutia pentru normalitate". "Pana vineri, ochii celor din sistemul…

- Managerul Institutului „Marius Nasta“, medicul Beatrice Mahler, spune ca o solutie pentru criza sanitara prin care trece Romania este „testarea masiva” a populatiei, astfel incat persoanele depistate pozitiv cu COVID-19 sa fie izolate imediat.

- Managerul Institutului „Marius Nasta” din București, Beatrice Mahler, a explica, la TVR 1 , ca pacienții infectați cu COVID-19 ajung fara sa-și dea seama la insuficienta respiratorie, din cauza bolii care este „extrem de vicleana”. „E o boala extrem de vicleana, pentru ca, pe langa afectarea asta aparent…