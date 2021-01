Cel mai de succes model roman s-a maritat la Paris și va deveni mama Diana Dondoe este cunoscuta peste tot in lume pentru fabuloasa ei cariera din lumea modei. Și-a inceput cariera de model in Craiova, pe cand avea doar 17 ani. Cațiva ani mai tarziu, aparea deja in paginile faimosului calendar Pirelli. A lucrat cu brand-uri celebre precum Chanel, Alexander McQueen, Miu Miu, Prada, Moschino, Jean-Paul Gaultier sau La Perla. Diana Dondoe a aparut de-a lungul anilor pe copertele celor mai prestigioase reviste de high fashion. Vorbim aici, spre exemplu, despre edițiile din Franța, Japonia sau Spania…