Stiri pe aceeasi tema

- Vremea va fi mai calda decat de obicei in aproape toata tara in ultima zi a acestui an si in prima din 2022, chiar daca temporar va ploua in unele zone, iar temperaturile maxime se vor incadra intre 4 si 12 grade Celsius, a declarat, joi, pentru AGERPRES, Iris Titineanu, meteorologul de serviciu…

- Vremea de Anul Nou, Revelion și Boboteaza 2022. Prognoza METEO pe regiuni pana in 9 ianuarie Cum va fi VREMEA de Anul Nou 2022 , Revelion 2022, Boboteaza 2022 și Sfantul Ioan . Prognoza METEO pe regiuni pana in 9 ianuarie 2022 Administrația Naționala de Meteorologie a emis o prognoza meteo pentru urmatoarele…

- Meteorologii au emis prognoza pentru intervalul 27 decembrie – 9 ianuarie, insa ce ce intereseaza in mod deosebit este cum va fi vremea de Revelion. Veștile sunt bune, caci se anunța ninsori dar și temperaturi ușor mai ridicate. Abia dupa 3 ianuarie vom avea parte din nou de frig. Vremea de Revelion.…

- Vremea de Craciun 2021 și Revelion 2002 in Transilvania. Prognoza METEO pentru 2 saptamani Vremea de Craciun 2021 și Revelion 2002 in Transilvania pentru 2 saptamani. Prognoza METEO de Anul Nou 2022 In prima perioada, pana la Craciun, vremea este in racire din cauza unul val de aer polar care se afla…

- Sfarșitul de saptamana aduce temperaturi neașteptat de ridicate, astfel ca de Craciun am putea avea pana la 13 grade in unele zone, potrivit prognozei ANM. Temperaturile vor scadea brusc, insa, iar de Anul Nou in mai toate regiunile țarii vom avea vreme destul de rece. Meteorologii anunța temperaturi…

- Iarna bate la usa. Vremea se va raci in majoritatea regiunilor, incepand de marti, iar temperaturile nu vor mai depasi 7-8 grade. La munte sunt asteptate ninsori. Meteorologii anunta ca vremea se indreapta la sfarsitul saptamanii. Luni, 29 noiembrie, conform Administratiei Nationale de meteorologie…

- Meteorologii anunța temperaturi mai calde decat normalul perioadei pentru ziua de sambata, 27 noiembrie 2021. Temperaturile maxime vor urca de la 5 grade Celsius in estul Transilvaniei, pana la 16…17 grade in sudul Munteniei si al Dobrogei. Totodata, temperaturile minime vor fi cuprinse, in general,…

- Incepand de maine, 20 noiembrie, se anunța temperaturi peste valorile normale in aceasta perioada. Meteorologii au declarat ca vremea se incalzește considerabil, astfel ca in acest weekend, termometrele vor inregistra chiar și valoarea de 15 grade Celsius. Iata cum o sa fie vremea in funcție de regiunile…