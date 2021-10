Stiri pe aceeasi tema

- Cronicarul de tenis Mircea Meșter a criticat faptul ca turneul de tenis Transylvania Open e fara spectatori, dar la cinema se intra fara probleme. Decizia e rea pentru Cluj și pentru Romania. Turneul a adunat jucatoare de top și e rau pentru imagine sa fie tribunele goale. Pierderile organizatorilor…

- Echipa masculina de tenis a Romaniei a invins formatia Portugaliei, scor 3-1, in primul tur al Grupei Mondiale I a Cupei Davis, dupa ce Marius Copil a castigat cu 6-3, 2-6, 6-4 in fata lui Joao Sousa, duminica, in Sala Sporturilor ''Horia Demian'' din Cluj-Napoca. Romania, echipa care…

- Formatia Portugaliei conduce echipa masculina de tenis a Romaniei cu 1-0, dupa ce Joao Sousa l-a invins pe Filip Cristian Jianu cu 6-3, 7-5, sambata in primul meci de simplu din cadrul intalnirii din primul tur al Grupei Mondiale I a Cupei Davis, in Sala Sporturilor ''Horia Demian''…

- Echipele Romaniei au castigat medaliile de aur, la feminin, si de argint, la masculin, joi, la Campionatele Balcanice de tenis de masa pentru seniori de la Albena (Bulgaria). Echipa feminina, compusa din Irina Ciobanu, Adina Diaconu, Andreea Dragoman si Alina Zaharia, a castigat cu 3-0 toate cele patru…

- Emma Raducanu, 19 ani, s-a nascut in Canada, la Toronto, din tata roman și mama chinezoaica. Cand avea doar doi ani, familia acesteia s-a mutat din Toronto in UK, acolo unde Emma a primit cetațenie britanica și a facut primii pași in tenis. Povestea Emmei Raducanu se aseamana pana intr-un punct cu cea…

- Dan Bittman se intreține, pentru ca este unul dintre sex-simbolurile lumii artistice din Romania. Insa daca cineva credea ca solistul face sesiuni indelungate de cardio, ori ridica greutați, nici vorba de așa ceva. Ce-i dept, face sport, insa dupa o ora de alergat pe terenul de tenis, ce intra mai bine…

- Din sirul parca interminabil de intamplari fotbalistice din zona crepusculara generic numita Romania, una pare mai degraba rodul unei minti bolnave pe de-a-ntregul sau macar aflate sub influenta unei doze consistente de drog: capitularea domnului Becali Gheorghe in fata evidentei rezultatelor si ...

- Romania are sansa de a avea inca patru jucatoare pe tabloul principal al turneului de tenis WTA 250 de la Cluj-Napoca, Winners Open, dotat cu premii totale de 235.238 de dolari, daca acestea vor castiga meciurile din ultimul tur al calificarilor. Alexandra Dulgheru si Gabriela Talaba sunt adversare,…