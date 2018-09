Stiri pe aceeasi tema

- Jeff Bezos, fondatorul Amazon si cea mai bogata persoana din lume, a declarat joi ca va dona doua miliarde de dolari pentru ajutorarea familiilor fara adapost si pentru infiintarea unor gradinite in comunitatile cu venituri mici, scrie Reuters. Anul trecut, Bezos a intrebat pe Twitter unde si-ar putea…

- Cel mai bogat om din lume, Jeff Bezos, devine si mai bogat dupa ce Amazon, compania fondata de el a ajuns la o valoare de 1.000 de miliarde de dolari. Iata cele mai interesante lucruri despre viata si pasiunile antreprenorului.

- Amazon a devenit a doua companie din istorie care atinge o valoare de piata de 1.000 de miliarde de dolari. Retailerul online a depasit acest prag dupa ce pretul unei actiuni s-a dublat in ultimele 15 luni, pe fondul cresterii rapide a vanzarilor. Daca va continua in acest ritm, Amazon va depasi ca…

- Amazon.com a ajuns marti o capitalizare de 1.000 de miliarde de dolari, devenind a doua companie care a atins acest prag, dupa Apple, dupa ce pretul actiunilor sale s-a dublat in ultimele 15 luni. Daca ritmul de crestere a actiunilor Amazon se va mentine, va fi doar o chestiune de timp pana…

- Amazon.com a ajuns marti o capitalizare de 1.000 de miliarde de dolari, devenind a doua companie care a atins acest prag, dupa Apple, dupa ce pretul actiunilor sale s-a dublat in ultimele 15 luni, transmite Reuters, preluata de News.ro. Dacă ritmul de creştere a acţiunilor Amazon se va…

- Grupul fondat de Jeff Bezos, omul cel mai bogat din lume, a depasit acest prag in jurul orei 15,40 GMT, cand pretul actiunii a atins 2.050,27 dolari pe Wall Street. Compania publica PetroChina a depasit pentru scurt timp pragul de 1.000 de miliarde de dolari in 2007, la listarea pe bursa, dar a coborat…

- Mark Zuckerberg, fondatorul si CEO-ul companiei Facebook , este in acest moment al treilea cel mai bogat om din lume. Acesta l-a intrecut de curand pe Warren Buffet, care in trecut a ocupat primul loc in acest clasament, si este in urma altor doi oameni importanti din domeniul tehnologiei: Bill Gates,…

- Zuckerberg, care este depasit doar de fondatorul Amazon, Jeff Bezos si de co-fondatorul Microsoft, Bill Gates, l-a intrecut vineri pe Buffett in clasamentul Bloomberg Billionaires Index. Este pentru prima oara cand primii trei cei mai bogati oameni ai planetei provin din domeniul tehnologiei. Averea…