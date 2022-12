Cel mai asteptat film al iernii, GLASS ONION: A KNIVES OUT MYSTERY, va fi disponibil de maine pe Netflix

Stiri pe aceeasi tema

- Continuarea filmului "Knives Out", semnat de Rian Johnson, cu Daniel Craig in rolul detectivului Benoit Blanc propune dezlegarea unui mister in Grecia care implica o noua serie de suspecti, informeaza News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Documentarul „Harry & Meghan” va fi disponibil in intreaga lume incepand de joi și ar putea fi, potrivit unor extrase deja facute publice, „exploziv” pentru familia regala britanica, la trei luni de la urcarea pe tron a lui Charles al III-lea. In documentarul in șase episoade, din care primele trei…

- Cele mai asteptate titluri ale lunii decembrie la Netflix sunt: „Pinocchio” de Guillermo del Toro, unde, prin tehnica stop-cadru, celebra marioneta de lemn porneste intr-o aventura prin diverse lumi si care dezvaluie puterea datatoare de viata a dragostei; „Glass Onion: A Knives Out Mystery”, film in…

- In continuarea filmului KNIVES OUT, semnat de Rian Johnson, detectivul Benoit Blanc pleaca in Grecia pentru a dezlega un mister care implica o noua serie de suspecți plini de culoare. Benoit Blanc revine pentru a dezlega misterul unei noi povești polițiste semnate de Rian Johnson. In aceasta noua aventura,…

- Articolul nostru cu filme de Craciun a ajuns viral anul trecut, iar anul acesta am facut o noua selecție. Deocamdata știm ce filme se lanseaza in Noiembrie, Decembrie fiind inca un mister. Astfel, am luat toate listele de la Netflix, HBO GO și Disney + și le-am pus chiar aici, intr-o super lista. …

- Filmul "Glass Onion: A Knives Out Mystery", regizat de Ram Bergman si Rian Johnson, cu Daniel Craig in rol principal, va fi disponibil pe Netflix incepand cu 23 decembrie, informeaza News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Regizorul filmului Glass Onion: A Knives Out Mystery a confirmat ca personajul lui Daniel Craig este gay. Directorul francizei, Rian Johnson, a confirmat toate suspiciunile conform carora, detectivul Benoit Blanc, personajul interpretat de Daniel Craig, ar fi gay. Totul s-a intamplat in timpul conferinței…

- Bun-venit la Tudum: Un eveniment Netflix internațional pentru fani, ediția 2022, o zi captivanta, plina de noutați exclusive, imagini in premiera, trailere, avanpremiere și interviuri cu cei mai cunoscuți creatori și vedete Netflix. Evenimentul virtual gratuit a sarbatorit fanii Netflix și a fost dedicat…