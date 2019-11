Stiri pe aceeasi tema

- Grupul BMW a anuntat o crestere de 11,5% al profitului net in al treilea trimestru, fata de aceeasi perioada a anului trecut, pana la 1,546 miliarde euro, pe fondul avansului livrarilor, relateaza News.ro.Citește și: Romania este codașa Europei in privința digitalizarii administrației publice…

- La urmatoarea ședința de consiliu, aleșii vor trebui sa aprobe un PUZ pentru „construire ansamblu comercial cu regim de inalțime parter (strip mall), amenajare parcare, spații verzi, organizare șantier, amplasare totem informațional”, Bd. Liviu Rebreanu. Practic, este vorba despre…

- Cel mai mare proiect de voluntariat din Europa se deruleaza in aceasta saptamana in comuna valceana Vaideeni. Sute de oameni din Romania, Statele Unite ale Americii, Canada sau Noua Zeelanda depun eforturi pentru a le oferi o locuința decenta oamenilor afectați de inundațiile

- Romania a intrat in 2007 in Uniunea Europeana cu 3 milioane de tone de grau, iar acum are 10 milioane de tone, al treilea an la rand, a declarat, luni, ministrul Agriculturii, Petre Daea, la postul public de televiziune, potrivit Agerpres."In 2007, Romania a intrat in Uniunea Europeana cu…

- Timisoara devine al treilea oras din Romania in care se lanseaza serviciul de car sharing electric eGO, in parteneriat cu Banca Comerciala Romana, flota fiind formata din 10 autoturisme BMW i3, potrivit unui comunicat de presa al bancii. 'Timisoara este al treilea oras in care eGO se lanseaza, oferind…

- Festivalul Serilor Filmului Romanesc (SFR), care se desfasoara pentru prima data la Timisoara, in perioada 13-15 septembrie, va aduce o dezbatere despre balanta culturii in Romania, o expozitie-document despre Regina Maria si premiere cinematografice romanesti. Directorul festivalului SFR, Adrian Giurgia,…

- Brașovul este singurul județ din țara in care se construiește un aeroport in ultimii 50 de ani, contractul pentru realizarea terminalului de pasageri fiind semnat de Consiliul Județean, transmite MEDIAFAX.Citește și: Guvernul face anunțul! Cat va mai funcționa Centrala de la Cernavoda…

- 'Similara procedurii de reorganizare din procedura de insolventa, insa realizata in afara instantei, noua procedura este un pas important in directia sprijinirii insanatosirii companiilor aflate in dificultate in Romania, obiectiv sustinut de CITR, mai ales in contextul recent al intrarii in vigoare…