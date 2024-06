Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron si omologul sau chinez Xi Jinping se aflau marti, in a doua zi a unei vizite de stat, intr-o escapada ”personala” in Muntii Pirinei, care sa permita un dialog mai direct cu privire la Razboiul din Ucraina sau dezacordurile comerciale, intre alte subiecte spinoase,…

- Presedintele chinez, Xi Jinping, este asteptat duminica pentru o rara vizita in Franta in cadrul careia se asteapta ca omologul sau francez, Emmanuel Macron, sa incerce sa il incite sa reduca dezechilibrele comerciale si sa il convinga sa isi foloseasca influenta asupra Rusiei in problema razboiului…

- Președintele francez Emmanuel Macron il va presa pe omologul sau chinez Xi Jinping sa-si foloseasca influenta asupra Rusiei pentru a contribui la solutionarea razboiului din Ucraina, in timpul turneului european al liderului chinez de la inceputul lunii mai. Potrivit analiștilor insa, nu exista prea…

- Presedintele chinez Xi Jinping urmeaza sa efectueze o vizita de stat in Franta, in perioada 6-7 mai, in cursul careia urmeaza sa discute, intre altele, despre Razboiul din Ucraina cu omologul sau francez Emmanuel Macron, care-l va conduce in Hautes-Pyrenees intr-o vizita mai

- O a treia reuniune a cabinetului de razboi al Israelului stabilita pentru marti spre a decide un raspuns la primul atac direct intreprins de Iran a fost amanata pentru miercuri, in timp ce aliatii occidentali aveau in vedere noi sanctiuni impotriva Teheranului pentru a descuraja Israelul de la escaladare…

- Președintele francez Emmanuel Macron se va deplasa vineri la Berlin pentru a se intilni cu cancelarul german Olaf Scholz. Cele doua parți se vor intilni pentru a reduce tensiunile legate de Ucraina. Aceasta informație este transmisa de Politico, citind oficiali germani și francezi de rang inalt. La…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, intr-un interviu acordat luni, 11 martie, publicației franceze Le Monde și postului BFMTV, ca armata țarii sale s-a confruntat cu dificultați din cauza lipsei de muniție, insa situația de pe front este mai buna acum decat in ultimele luni.Potrivit…