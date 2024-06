Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, atrage atenția tuturor fermierilor romani ca doar pana vineri, 7 iunie, se mai pot depune cererile pentru subvenții pentru anul acesta. Dupa aceea, nici o cerere nu va mai fi luata in considerare. Intr-o postare pe contul sau de Facebook, Florin Barbu, ministrul…

- UPDATE – ”Prin acest program vom sprijini producatorii agricoli sa-si achizitioneze tractoare si masini agricole autopropulsate, inclusiv accesoriile agricole aferente, noi, mai putin poluante, ceea ce va conduce la dezvoltarea economica durabila a Romaniei pe termen lung si, totodata, la asigurarea…

- Ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, Florin Barbu, a anunțat ca Programul Tomata, sprijinul financiar oferit de stat cultivatorilor de roșii, continua sa depașeasca recorduri. Florin Barbu a declarat ca Programul Tomata pentru anul 2024 se indreapta spre un nou record in ceea ce privește numarul…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, se simte oltean și in campania electorala. Cel puțin, așa rezulta din postarea de pe Facebook-ul sau personal, din aceasta dimineața. „Dragii mei olteni, incepe campania electorala pentru alegerile locale și europarlamentare din 9 iunie!”, spune Florin Barbu in…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Florin Barbu, are un fermier preferat, care a facut acum pasul in politica romaneasca. Reprezentantul Guvernului a scris totul pe Facebook, dupa cum puteți vedea in randurile urmatoare. Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Florin Barbu, a venit…

- Florin Barbu, ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, are vești bune. In urma vizitei delegației Guvernului Romaniei in Qatar și Emiratele Arabe Unite (EAU), vede „Un nou drum pentru Romania prin dezvoltarea de proiecte pentru agricultura, zootehnie și procesare”. Florin Barbu scrie, intr-o postare…

- Autoritațile au ajuns la concluzia ca nu prea se poate face agricultura fara un sistem performant de irigații, așa ca s-a inceput reabilitarea canalelor vechi și au inceput sa fie facute altele noi! Ministrul Agriculturii a facut o promisiune! Sistemul de irigații al lui Ceaușescu a inceput sa fie refacut,…

