- Politia germana a retinut la Berlin patru barbati care ar avea legatura cu atacul din 2016 de la Targul de Craciun din capitala Germaniei. Dintre cei patru, unul planuia sa atace cu cutitul spectatorii, la semimaratonul de la Berlin, relateaza Die Welt, potrivit dw.com, scrie news.ro.Politistii…

- Cel putin 30 de persoane au fost ranite, dupa ce o furgoneta a intrat in multime, in orasul Munster, din vestul Germaniei. Politia a anuntat ca au fost semnalate mai multe persoane decedate, “probabil si suspectul”, transmite News.ro . UPDATE 2: Presa din Germania noteaza ca atacatorul este un cetatean…

- O masina a intrat sambata intr-un grup de oameni in orasul Munster, din vestul Germaniei. Pana in acest moment au fost inregistrare cateva zeci de victime. Ancheta este in curs de desfașurare dar polițiștii merg pe ipoteza unui atentat terorist. Șoferul dubei s-a sinucis dupa atac. Poliția a anunțat…