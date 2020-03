„Cei mari, cei mici…”, spectacol online din partea Teatrului Clasic din Arad

Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea și actorii Teatrului Clasic „Ioan Slavici” din Arad au decis ca in perioada in care publicul nu mai are acces in sala de spectacole, din cauza restricțiilor impuse de starea de urgența decretata in urma epidemiei de coronavirus, sa transmita online cate doua reprezentații pe saptamana. „Pentru…

- Actorii Trupei de Marionete au decis sa nu-i lase pe copii fara povești. Așa ca, spectacolele se muta pe Facebook. Și marionetele #stauacasa. Manuite de actorii Trupei Marionete a Teatrului Clasic ,,Ioan Slavici” Arad, papușile revin in fața micilor spectatori in fiecare duminica, de la ora 11.00. De…

- In contextul in care, din cauza raspandirii COVID 19, instituțiile de spectacol au fost nevoite sa iși inchida temporar porțile, Teatrul Clasic ,,Ioan Slavici” a gasit soluția. Astfel, de doua ori pe saptamana, iubitorii de teatru vor putea urmari producții aradene din siguranța caminului propriu, online.…

- Conducerea si artistii Teatrului Clasic "Ioan Slavici" Arad au decis sa transmita spectacolele online, in perioada in care institutia nu mai poate primi public, din cauza restrictiilor impuse de masurile privind limitarea raspandirii COVID-19. Conducerea teatrului a anuntat, marti, ca spectacolele vor…

- Comunicat. In contextul raspandirii virusului COVID19, conducerea Teatrului Clasic „Ioan Slavici” Arad a luat decizia suspendarii spectacolelor instituției. Masura intra in vigoare incepand cu 10.03.2020. Contravaloarea...

- In contextul raspandirii virusului COVID19, conducerea Teatrului Clasic „Ioan Slavici” Arad a luat decizia suspendarii spectacolelor instituției. Masura intra in vigoare incepand cu 10.03.2020. Contravaloarea biletelor achiziționate pentru spectacolele suspendate poate fi recuperata de la casieria TCISA.…

- Astazi, de la ora 17.30, pe scena mare a Teatrului Clasic „Ioan Slavici” va avea loc un o noua ediție a „Serii de poezie”, dedicata, de aceasta data, FEMEII. „Femeia, eterna poveste” se numește intalnirea in care versurile vor fi rostite de actorii Oltea Blaga, Zoltan Lovas, Bogdan Costea, Bogdan Neciu,…

- Teatrul Clasic „Ioan Slavici” Arad inițiaza un nou proiect. Este vorba despre „Cu suflet, pentru suflete, azi... ” – un demers artistic prin care actorii aradeni vor aduce bucuria cuvantului rostit – in proza sau versuri- in locații diverse: centre pentru batrani, școli, centre de plasament etc. „Dorim…