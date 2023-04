Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Rus, interpretul de folclor din Stremț, la Restaurantul “Galaxy”, in 4 martie, de “Ziua Femeii” Tanarul și talentatul Catalin Rus, interpretul de muzica populara din Stremț, va fi prezent la Restaurantul Galaxy din Santimbru, sambata, 4 martie, cu prilejul unui eveniment dedicat “Zilei Femeii”,…

- Orchestra Simfonica a Filarmonicii „Otenia“ prezinta vineri, de la ora 19.00, Rock the Symphony, sub bagheta dirijorului Remus Grama. Solist la violencel va fi Adrian Naidin, invitați special sunt Leyah și John Ionuț Micu la tobe. Concertul “ROCK THE SYMPHONY” cu hituri rock, pop și muzica de film celebre:…

- Consiliul Județean Salaj și Centrul de Cultura și Arta al Județului Salaj organizeaza spectacolul Parfum de femeie Spectacol dedicat Zilei Internaționale a Femeii Sala mare a Casei de Cultura a Sindicatelor din Zalau, duminica, 5 martie 2023, ora 18. Intrarea libera. Soliști vocali: Adriana Baciu Bonțe,…

- Interpretul traditional Grigore Lese implineste azi 69 de ani. S-a nascut la 20 februarie 1954, in Stoiceni, la 7 km de Targu Lapuș, aproape de Baia Mare și Sighetu Marmației. A absolvit Academia de Muzica „Gheorghe Dima”, din Cluj-Napoca, Facultatea de Interpretare (fagot). Este doctor in muzica si…

- Nascut la Deva, Laurențiu Muntean a absolvit Academia de Muzica „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca (secția dirijat orchesta, in 2006), unde a facut și masterul (2006-2008).... The post Laurențiu Muntean, noul director al Filarmonicii: „Trebuie sa regandim puțin abordarea elitista. Nu vreau sa devenim comerciali,…

- Anul 2023 a debutat cu premii importante pentru elevii de la Liceul de Arte „Sigismund Toduța”, reconfirmand valoarea școlii devene de muzica. Dintre cei trei sute de elevi participanți la o competiție naționala de prestigiu, desfașurata la Brașov, cinci elevi ai liceului din Deva au fost premiați…

- Recent, la intersecția DN 1 F cu drumul județean 108 A, in localitatea salajeana Romanași, un baimarean de 29 de ani, in timp ce conducea un autoturism pe direcția Chichișa – Romanași, nu a respectat semnificația indicatorului rutier “Oprire”, nu a acordat prioritate de trecere și a intrat in coliziune…

- Lucrarile pe șantierul viitorului sediu al Academiei Naționale de Muzica „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca din cartierul Manaștur continua intr-un ritm alert. Lucrarile au fost incepute in urma cu doi ani.