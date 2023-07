Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, 16 iulie, incepand cu ora 13:00, va avea loc cea de-a doua ediție a festivalului Trecui Dealul la Baiuț. Evenimentul este organizat de Primaria Comunei Baiuț, in colaborare cu Asociația Culturala „Petreușii”, și propune atat artiști locali, cat și formații consacrate la nivel național și nu…

- Transilvania Business Conferences și revista economica Transilvania Business organizeaza marți, 20 iunie, dupa ora 18.30, in incinta Europa Ballroom din Targu Mureș, "The Voices of Business Awards Mureș", gala itineranta aflata la cea de-a doua ediție, in cadrul careia sunt promovați liderii de business…

- Poveștile unor tineri care cazut prada consumului de droguri și care au reușit sa se ridice din infern au luat forma unor articole de presa, docufiction și podcasturi care au fost realizate in cadrul proiectului „Cu ochii larg deschiși!", derulat de Asociația Culturala a Festivalurilor și Conferințelor…

- Cea de-a treia ediție a Conferinței "Mureșul Imobiliar", eveniment organizat de cotidianul Zi de Zi și revista economica Transilvania Business, a avut loc joi, 25 mai, in incinta Restaurantului "Cocoșul de Aur" din Targu Mureș. Reprezentanți ai autoritaților publice locale din municipiul Targu Mureș…

- Cea de-a treia ediție a Conferinței "Mureșul Imobiliar", eveniment organizat de cotidianul Zi de Zi și revista economica Transilvania Business, a avut loc joi, 25 mai, in incinta Restaurantului "Cocoșul de Aur" din Targu Mureș. Reprezentanți ai autoritaților publice locale din municipiul Targu Mureș…

- Cea de-a treia ediție a Conferinței "Mureșul Imobiliar", eveniment organizat de cotidianul Zi de Zi și revista economica Transilvania Business, a avut loc joi, 25 mai, in incinta Restaurantului "Cocoșul de Aur" din Targu Mureș. Reprezentanți ai autoritaților publice locale din municipiul Targu Mureș…

- Fii vocea puternica a economiei reale din Cluj! Sub acest slogan organizam cu multa pasiune cea de-a doua ediție a Galei The Voices of Business Awards 2023 Cluj. Revenim in spațiul elegant al Radisson Blu Hotel in 8 iunie, de la ora 18.30. Gala de la Cluj-Napoca va fi susținuta de partenerii noștri…

- Duminica, 4 iunie, are loc cea de-a XX-a ediție a Invartitei Valenarilor! In cadrul evenimentului vor urca pe scena artiști consacrați precum: Deti Iuga, Andrei și Marinel Petreuș, Angelina Lungu Timiș, Maria Mihali sau Petrica Mureșan. Evenimentul este organizat de Primaria și Consiliul Local Calinești,…