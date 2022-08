Radu, Adriana și copilul lor de 1 an și 3 luni, morți intr-un tragic accident de circulație, vor fi inmormantați, joi, in localitatea natala, la Saliștea. Cei trei au pierit luni, in drum spre mare, pe Drumul Național 7-Valea Oltului, in zona localitații Lazaret. (colaj foto/observator.ro) “Din primele cercetari efectuate reiese ca soferul unui autoturism condus spre Valcea, din cauze care urmeaza a fi stabilite, a patruns pe contrasens si a intrat in coliziune frontala cu un ansamblu TIR condus spre Sibiu. Din pacate, impactul a dus la decesul celor trei ocupanti ai turismului, conducator auto…