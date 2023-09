Cei de la Șuie Paparude au fost implicați într-un accident rutier. Au ajuns la spital! Cei trei membri ai formației Șuie Paparude au fost implicați intr-un accident rutier, in Timișoara. Mașina in care se aflau Mihai Dobre, Mihai Campineanu și Cezar Stanciulescu, a fost lovita in spate de o autoutilitara. In urma impactului cei trei, dar și persoana care se afla la volan, au ajuns la spital cu rani ușoare. Șuie Paparude, primul și cel mai reprezentativ grup de muzica electronica din Romania se aflau in orașul de pe Bega pentru un show in deschiderea expozițiilor „Bright Cityscapes: Semnalizatoare – Designul nu este un Panou de Bord” și „Performing 89”. Spectacol pe care l-au susținut… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

